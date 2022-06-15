В Украине планируют создать сеть надежных бомбоубежищ

По ее словам, в градостроительной документации на региональном и местном уровнях должен содержаться раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. При его отсутствии - утверждение документации запрещено.

"К тому же, застройщику могут отказать в принятии объекта в эксплуатацию, если в проекте на строительство дома не предусмотрено укрытие. Важно, что помещения для защиты населения должны быть построены на принципах безбарьерности и доступности для маломобильных групп и лиц с инвалидностью", - отметила одна из инициаторов документа.

Кроме того, планируется, что ответственными за содержание и финансирование бомбоубежища будут как балансодержатели, так и его владельцы и пользователи. То есть, содержание будет путем их собственных средств.

В отношении аренды помещений для защиты населения коммунальной и государственной собственности, то они будут возможны, но при определенных условиях.