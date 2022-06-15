UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине планируют создать сеть надежных бомбоубежищ

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Планирование и строительство новостроек в Украине станет возможным только при наличии надежных и современных бомбоубежищ для защиты населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя решение комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовать ВР принять законопроект №7398.

По ее словам, в градостроительной документации на региональном и местном уровнях должен содержаться раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. При его отсутствии - утверждение документации запрещено.

"К тому же, застройщику могут отказать в принятии объекта в эксплуатацию, если в проекте на строительство дома не предусмотрено укрытие. Важно, что помещения для защиты населения должны быть построены на принципах безбарьерности и доступности для маломобильных групп и лиц с инвалидностью", - отметила одна из инициаторов документа.

Кроме того, планируется, что ответственными за содержание и финансирование бомбоубежища будут как балансодержатели, так и его владельцы и пользователи. То есть, содержание будет путем их собственных средств.

В отношении аренды помещений для защиты населения коммунальной и государственной собственности, то они будут возможны, но при определенных условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент