RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні планують створити мережу надійних бомбосховищ

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Планування та будівництво новобудов в Україні стане можливим тільки за наявності надійних та сучасних бомбосховищ для захисту населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи рішення комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендувати ВР ухвалити законопроект №7398.

За її словами, у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівнях має міститися розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. За його відсутності - затвердження документації заборонено.

"До того ж, забудовнику можуть відмовити у прийнятті об’єкта в експлуатацію, якщо у проєкті на будівництво дому не передбачено укриття. Важливо, що приміщення для захисту населення повинні бути побудовані на принципах безбар’єрності та доступності для маломобільних груп та осіб з інвалідністю", - зауважила одна з ініціаторів документа.

Окрім того, планується, що відповідальними за утримання та фінансування бомбосховища будуть як балансоутримувачі, так і його власники та користувачі. Тобто, утримання буде шляхом їх власних коштів.

Стосовно оренди приміщень для захисту населення комунальної та державної власності, то вони будуть можливі, але за певних умов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Парламент