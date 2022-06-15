В Україні планують створити мережу надійних бомбосховищ

За її словами, у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівнях має міститися розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. За його відсутності - затвердження документації заборонено.

"До того ж, забудовнику можуть відмовити у прийнятті об’єкта в експлуатацію, якщо у проєкті на будівництво дому не передбачено укриття. Важливо, що приміщення для захисту населення повинні бути побудовані на принципах безбар’єрності та доступності для маломобільних груп та осіб з інвалідністю", - зауважила одна з ініціаторів документа.

Окрім того, планується, що відповідальними за утримання та фінансування бомбосховища будуть як балансоутримувачі, так і його власники та користувачі. Тобто, утримання буде шляхом їх власних коштів.

Стосовно оренди приміщень для захисту населення комунальної та державної власності, то вони будуть можливі, але за певних умов.