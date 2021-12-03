В Украине планируют расширить перечень стран, куда можно путешествовать по ID-карте

В Украине работают над расширением перечня стран, куда граждане смогут поехать по ID-карте. Кроме того, планируется ввести возможность одновременного получения этой карты и загранпаспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, что транслировали в Facebook .

"Сегодня по ID-карте гражданина Украины уже можно въехать в несколько стран мира - это, в частности, Грузия и Турция. И мы ведем переговоры с тем, чтобы расширить перечень этих стран, в которые можно будет въезжать по ID-картам", - заявил министр.

Он также добавил, что в МВД работают также над тем, чтобы можно было одновременно получать паспорт гражданина Украины ID-картой и заграничный паспорт гражданина Украины.

"Нас ждет много перспектив впереди, мы работаем в этом плане с Миграционной службой, с Министерством цифровой трансформации, и я вижу уже сегодня, что наш ID-паспорт становится ценной частью жизни любого украинца", - отметил Монастырский.