RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні планують розширити перелік країн, куди можна подорожувати за ID-карткою

Автор: Іванна Шовкун

В Україні працюють над розширенням переліку країн, куди громадяни зможуть поїхати за ID-карткою. Крім того, планується ввести можливість одночасного отримання цієї картки та закордонного паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського під час вручення 7-мільйонного паспорта громадянина України у формі ID-картки, що транслювали у Facebook.

"Сьогодні за ID-картою громадянина України вже можна в'їхати до кількох країн світу - це, зокрема, Грузія та Туреччина. І ми ведемо переговори для того, щоб розширити перелік цих країн, в які можна буде в'їжджати за ID-картками", - заявив міністр.

Він також додав, що у МВС працюють також над тим, щоб можна було одночасно отримувати паспорт громадянина України ID-карткою та закордонний паспорт громадянина України.

"Нас чекає багато перспектив попереду, ми працюємо у цьому плані з Міграційною службою, з Міністерством цифрової трансформації, і я бачу вже сьогодні, що наш ID-паспорт стає цінною частиною життя будь-якого українця", - наголосив Монастирський.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що кримчани можуть отримати ID-паспорти до ЦПАУ на пунктах пропуску. Йдеться про пункти пропуску "Каланчак" та "Чонгар".

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіасполучення