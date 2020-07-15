В Украине планируют пересмотр критерия для стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения не исключает возможности пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. Это планируют делать в связи с увеличением количества активных больных в Украине.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр также подчеркнул, что прибывшие из стран "красной" зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.

"Мы внесли предложение увеличить такой критерий до 55 на 100 тысяч. То есть страны с количеством активных больных более 55 на 100 тысяч населения будут попадать в "красную" зону, менее 55 - в "зеленую", - добавил он.

Напомним, в конце июня в Украине внедрили критерий 40 активных больных на 100 тысяч.

Отметим, Европейский союз планирует сократить до 13 список стран "зеленой зоны".

Напомним, в МИД Украины заявили, что шансов на то, что Украина попадет в обновленный список стран "зеленой зоны" ЕС сейчас нет.

Добавим, Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны".