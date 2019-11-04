В Украине планируют открыть представительство Airbus

В Украине планируют открыть представительство одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сообщается, что в понедельник, 4 ноября, Аваков провел встречу с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном.

В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. В планах - открытие представительства Airbus в Украине", - сообщил глава МВС.

Также он отметил, что в 2020 году Airbus поставит Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии еще 10 вертолетов моделей Н225, Н145 и Н125.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Wizz Air начал регулярные прямые рейсы из Братиславы (Словацкая Республика) в Одессу. Рейсы будут летать дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Также РБК-Украина писало, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила второй вертолет в рамках поставок французской компании Airbus Helicopters.