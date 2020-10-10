В Украине планируют отказаться от бумажных документов в течение года, - Минцифры

Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Министерство цифровой трансформации планирует полностью отказаться в Украине от бумажных справок и перейти в онлайн формат до сентября 2021 года. Ведомство хочет "заставить государство" быстрее наладить взаимодействие между органами.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Планируется, чтобы с сентября 2021 нельзя было требовать бумажные документы.

"Нам нужно развиваться революционно. Поэтому мы хотим заставить государство быстрее адаптироваться и изменяться", - сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации намерено за три года перевести в онлайн все государственные услуги.

Смотрите в новом выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября о том, смогут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократической волокиты и коррупции. Также эксперты в студии рассказывают о том, насколько реально внедрить в Украине "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. И, конечно, гости Савика Шустера - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Андрей Александрин и, даже, больной COVID-19 футболист Тарас Степаненко - не могли промолчать об одной из самых главных тем сегодняшнего дня: насколько эффективно лечат больных на коронавирус и другие болезни в Украине.

Выпуск программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцев шокировал эмоциональный рассказ жительницы Луганской области Ирины Бережной о том, как она со своей семьей спасались от лесных пожаров.

Жительница Луганской области рассказала о последствиях масштабного пожара

Также командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов и генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский опровергли домыслы, о которых заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, что якобы Ан-26 с курсантами потерпел крушение из-за приоритетной посадки второго борта.

Дроздов и Забродский опровергли заявление Кучера

Во время обсуждения падения Ан-26 в прямом эфире не обошлось и без небольших скандалов. В частности, речь идет о споре относительно учебного процесса и обстоятельств авиакатастрофы между Забродский и летчиком-испытателем, полковником ВВС Украины Александром Лыходидом.

Спор между Забродским и Лиходидом

А рассказ о женщине, которая за 7 лет потеряла в небе сначала мужа, а теперь сына, вызвал слезы на глазах присутствующих в студии Шустера.

Забродский рассказал душещипательную историю о матери погибшего курсанта