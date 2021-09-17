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В Украине планируют обновить правила транскрипции и транслитерации алфавита

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине планируют обновить правила транскрипции и транслитерации алфавита. Работа над этим начнется уже в этом году.

Об этом заявила в комментарии РБК-Украина глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, говорится в материале "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что стране необходимо избавиться от кириллицы. Однако, по словам Демской, Национальная комиссия по стандартам государственного языка не рассматривала вопрос перехода на латиницу и в ближайшее время не планирует.

В то же время, до конца года комиссия начнет работу над новыми правилами транскрипции и транслитерации украинского алфавита, их не меняли с 2010 года, отметила глава комиссии в комментарии РБК-Украина.

Это касается, например, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах.

Напомним, секретарь СНБО предложил перевести украинское правописание на латиницу.

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