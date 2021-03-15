В Украине планируют навести порядок с размещением наружной рекламы

В мероприятии приняли участие авторы закона, представители профильных ассоциаций и бизнеса.

По словам участников дискуссии, в новом законопроекте значительное внимание уделяется социальной рекламе. Он будет способствовать более эффективному регулированию размещения такой информации.

"Законопроект расширяет перечень применения социальной рекламы и закладывает инструменты, которые позволят выбирать под ее размещение более эффективные места", - рассказывает один из авторов законопроекта - народный депутат от "Слуги народа" Павел Сушко.

Законопроект устанавливает четкие требования и ограничения к размещению рекламоносителей.

Предусмотрена также возможность подавать заявки в электронной форме. Размещаться реклама будет в соответствии с утвержденными правилами и схемами.

"Будучи депутатом Киевсовета, я участвовал во внедрении реформы внешней рекламы в Киеве. В ее результате, рекламу сократили почти на 70%, при этом бизнес остался доволен, потому что получил цивилизованные правила. Когда мы проводили реформу, то сталкивались с очевидными законодательными пробелами. Мы хотим убрать все коллизии, разночтения и ввести единую процедуру размещения конструкций", - говорит народный депутат от "Голоса" Олег Макаров.

Кроме того, авторы законопроекта предполагают максимальную открытость работы рынка. Благодаря публичным электронным реестрам рекламоносителей и QR-кодам с информацией о владельце и разрешении, которыми будут маркировать конструкции, каждый гражданин сможет отслеживать законность размещения рекламы. Сегодня именно нелегальная реклама создает больше проблем.

Помимо этого, предлагается ввести административную санкцию - демонтаж, чтобы контролирующие органы могли быстро убирать самовольно установленные конструкции. Представители бизнеса восприняли нововведение положительно, говорят для них главное - чтобы правила были четкие, прозрачные и стабильные, а они в свою очередь готовы инвестировать в благоустройство.

"Сейчас и города, и бизнес - пленники устаревшего законодательства и вынуждены вести свою деятельность в его условиях. В Киеве мы сумели достичь консенсуса и здесь технологически не отстаем от Европы. После принятия закона можно будет вкладывать инвестиции по всей стране. Мы рассчитываем, что сможем создать новые рабочие места, высокотехнологичные, для персонала, который будет получать высокую зарплату и с нее бюджет тоже будет получать дополнительные поступления", - говорит директор PRIME Group Екатерина Храмова.

Документ также предусматривает разработку дизайн-кодов публичных пространств. На объектах ЮНЕСКО и памятниках национального значения рекламы вообще не будет. То, что под регулирование попадут также вывески и реклама на транспорте, будет означать, что публичное пространство станет более эстетичным и гармоничным.

"Когда мы говорим, что бизнес будет вкладывать инвестиции, то это не значит, что на месте щита 3 на 6 появится другой такой же щит. Это означает, что будут развиваться новейшие технологии. Понятно, что щелкнув пальцем мы не заменим все конструкции на видеоборды, но этот сегмент будет развиваться быстрее, будет обновляться уличная мебель", - говорит директор Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник.

Эксперты прогнозируют, что законопроект повлияет и на качество рекламных сюжетов, ведь вся скандальная реклама, которая сейчас появляется, размещена на нелегальных конструкциях.

"Если этот закон примут, то существенно уменьшится количество неэтичной рекламы. Рекламодатели, которые хотят разместить то, что не соответствует законодательству, сегодня работают с теневиками, когда нелегальных конструкций не будет, то и не будет возможности размещать такую рекламу", - объясняет юрист PRIME Group Анна Чеботарева.

Авторами законопроекта стали 15 депутатов из разных фракций, поэтому документ имеет большие шансы на принятие.

"Этот законопроект наводит порядок в индустрии - делает ее прозрачной. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет выноситься на заседание. Комитет готов, а в зале будет консенсус, ведь все фракции подписали. Поэтому надеюсь, что индустрия до конца весны получит наконец современный, качественный, прозрачный, действенный закон", - резюмирует народный депутат от "Слуги народа", глава профильного комитета Никита Потураев.

Прогнозируется, что поступления в бюджеты вырастут почти вдвое за счет вывода сферы из тени.