В Україні планують навести лад з розміщенням зовнішньої реклами

У заході взяли участь автори закону, представники профільних асоціацій і бізнесу.

За словами учасників дискусії, у новому законопроекті значна увага приділяється соціальній рекламі. Він сприятиме більш ефективному регулюванню розміщення такої інформації.

"Законопроект розширює перелік застосування соціальної реклами і закладає інструменти, які дадуть змогу обирати під її розміщення більш ефективні місця", - розповідає один із авторів законопроекту, народний депутат від "Слуги народу" Павло Сушко.

Законопроект встановлює чіткі вимоги та обмеження до розміщення рекламоносіїв.

Передбачена також можливість подавати заявки в електронній формі. Розміщуватися реклама буде відповідно до затверджених правилам та схем.

"Будучи депутатом Київради, я брав участь у впровадженні реформи зовнішньої реклами в Києві. В її результаті, рекламу скоротили майже на 70%, при цьому бізнес залишився задоволений, бо отримав цивілізовані правила. Коли ми проводили реформу, то стикались з очевидними законодавчими прогалинами. Ми хочемо прибрати всі колізії, різночитання і ввести єдину процедуру розміщення конструкцій", - говорить народний депутат від "Голосу" Олег Макаров.

Крім того, автори законопроекту передбачають максимальну відкритість роботи ринку. Завдяки публічним електронним реєстрам рекламоносіїв та QR-кодам з інформацією про власника та дозвіл, якими маркуватимуть конструкції, кожен громадянин зможе відслідковувати законність розміщення реклами. Сьогодні саме нелегальна реклама створює найбільше проблем.

Крім цього, пропонується ввести адміністративну санкцію - демонтаж, щоб контролюючі органи могли швидко прибирати самовільно встановлені конструкції. Представники бізнесу сприйняли нововедення позитивно, кажуть для них головне - аби правила були чіткі, прозорі і стабільні, а вони своєю чергою готові інвестувати в благоустрій.

"Зараз і міста, і бізнес - бранці застарілого законодавства і змушені вести свою діяльність в його умовах. У Києві ми зуміли досягнути консенсусу і тут технологічно не відстаємо від Європи. Після прийняття закону можна буде вкладати інвестиції по всій країні. Ми розраховуємо, що зможемо створити нові робочі місця, високотехнологічні, для персоналу, який буде отримувати високу зарплатню і з неї бюджет теж отримуватиме додаткові надходження", - говорить директор PRIME Group Катерина Храмова.

Документ також передбачає розробку дизайн-кодів публічних просторів. На об’єктах ЮНЕСКО та пам’ятках національного значення реклами взагалі не буде. Те, що під регулювання потраплять також вивіски і реклама на транспорті, означатиме, що публічний простір стане більш естетичним і гармонічним.

"Коли ми кажемо, що бізнес вкладатиме інвестиції, то це не означає, що на місці щита 3 на 6 з’явиться інший такий же щит. Це означає, що будуть розвиватись новітні технології. Зрозуміло, що клацнувши пальцем ми не замінимо всі конструкції на відеоборди, але цей сегмент розвиватиметься швидше, оновлюватимуться вуличні меблі", - говорить директор Всеукраїнської рекламної коаліції Максим Лазебник.

Експерти прогнозують, що законопроект вплине і на якість рекламних сюжетів, адже уся скандальна реклама, яка зараз з’являється, розміщена на нелегальних конструкціях.

"Якщо цей закон приймуть, то суттєво зменшиться кількість неетичної реклами. Рекламодавці, які хочуть розмістити те, що не відповідає законодавству, сьогодні працюють із тіньовиками, коли нелегальних конструкцій не буде, то і не буде змоги розміщувати таку рекламу", - пояснює юрист PRIME Group Ганна Чеботарьова.

Авторами законопроекту стали 15 депутатів з різних фракцій, тому документ має великі шанси на прийняття.

"Цей законопроект наводить лад в індустрії — робить її прозорою. Ми сподіваємось, що найближчим часом він буде виноситись на засідання. Комітет готовий, а в залі буде консенсус, адже всі фракції підписали. Тому маю надію, що індустрія до кінця весни отримає нарешті сучасний, якісний, прозорий, дієвий закон", - резюмує народний депутат від "Слуги народу", голова профільного комітету Микита Потураєв.

Прогнозується, що надходження до бюджетів зростуть майже вдвічі коштом виведення галузі з тіні.