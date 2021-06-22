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В Украине планируют до 2030 года ликвидировать заболеваемость бешенством

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Киев, Вторник 22 июня 2021 18:24
В Украине планируют до 2030 года ликвидировать заболеваемость бешенством Фото: в Украине намерены ликвидировать заболеваемость бешенством (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине в ближайшее время будет принята программа по контролю за бешенством у животных. Проект содержит планы по полной ликвидации этого заболевания до 2030 года.

Об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в Украине утвердят программу по контролю за бешенством у животных на 2021-2030 годы. Проект "Совершенствование законодательства, контроля и осведомленности в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных в Украине" разработан сотрудниками Госпродпотребслужбы и экспертами из ЕС.

Европейские эксперты также помогли провести оценку рисков распространения бешенства в Украине. Как уточнили в Госпродпотребслужбе, за январь-март 2021 года в стране против бешенства были привиты 1,1 млн животных, при этом выявлено 236 случаев бешенства.

Бешенство - вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиенцефаломиелита, параличами и 100%-ной летальностью. Входит в пятерку наиболее опасных заболеваний.

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бешенство Госпродпотребслужба
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