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В Україні планують до 2030 року ліквідувати захворюваність на сказ

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 18:24
В Україні планують до 2030 року ліквідувати захворюваність на сказ Фото: в Україні мають намір ліквідувати захворюваність на сказ (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні найближчим часом буде прийнята програма з контролю за сказом у тварин. Проєкт містить плани щодо повної ліквідації цього захворювання до 2030 року.

Про це повідомив прес-центр Госпродпотребслужбы.

Зазначається, що в Україні затвердять програму з контролю за сказом у тварин на 2021-2030 роки. Проєкт "Удосконалення законодавства, контролю та обізнаності у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин в Україні" розроблений співробітниками Держпродспоживслужби та експертами з ЄС.

Європейські експерти також допомогли провести оцінку ризиків поширення сказу в Україні. Як уточнили в Держпродспоживслужбі, за січень-березень 2021 року в країні проти сказу були щеплені 1,1 млн тварин, при цьому виявлено 236 випадків сказу.

Сказ - вірусна хвороба тварин і людини, що характеризується ознаками поліенцефаломієліту, паралічами і 100%-ної летальністю. Входить до п'ятірки найбільш небезпечних захворювань.

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