В Украине пик коронавируса продлится месяц: названы сроки
Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что пик коронавируса в стране ожидается с середины ноября до середины декабря. То есть пик продлится месяц.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Сниданка с 1+1".
По его словам, ситуация в регионах быстро ухудшается. Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне.
"Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему - от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", - заявил Кузин.
В Украине сейчас адаптивный карантин, по которому действует система индикаторов: если они превышают нормы, тогда внедряются более жесткие карантинные ограничения, отметил он.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце октября.
Отметим, уже 8 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина.