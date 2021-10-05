В Украине пик коронавируса продлится месяц: названы сроки

Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что пик коронавируса в стране ожидается с середины ноября до середины декабря. То есть пик продлится месяц.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на эфир " Сниданка с 1+1 ".

По его словам, ситуация в регионах быстро ухудшается. Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне.

"Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему - от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", - заявил Кузин.

В Украине сейчас адаптивный карантин, по которому действует система индикаторов: если они превышают нормы, тогда внедряются более жесткие карантинные ограничения, отметил он.