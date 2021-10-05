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В Украине пик коронавируса продлится месяц: названы сроки

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Киев, Вторник 05 октября 2021 12:38
В Украине пик коронавируса продлится месяц: названы сроки Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что пик коронавируса в стране ожидается с середины ноября до середины декабря. То есть пик продлится месяц.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Сниданка с 1+1".

По его словам, ситуация в регионах быстро ухудшается. Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне.

"Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему - от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", - заявил Кузин.

В Украине сейчас адаптивный карантин, по которому действует система индикаторов: если они превышают нормы, тогда внедряются более жесткие карантинные ограничения, отметил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце октября.

Отметим, уже 8 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

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