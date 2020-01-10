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В Украине перешли на новые счета IBAN для зачисления налогов и сборов

Новости » Финансы     10.01.2020 - 11:48
В Украине перешли на новые счета IBAN для зачисления налогов и сборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала года на недействующие счета поступили сотни тысяч транзакций

В Украине с 1 января Государственная казначейская служба перешла на новые счета IBAN для зачисления налогов и сборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госказначейство.

Сообщается, что с 1 января 2020 года в действие ввели новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты и т.д., открытые по Плану счетов №1203 с учетом международного номера банковского счета IBAN. При этом открытые по Плану счетов бухгалтерского учета (приказ №119 от 28.11.2000) счета теперь закрыты.

Также сообщается, что в течение трех операционных дней 2020 года налогоплательщики направили 271,7 тысяч платежных транзакций на недействующие счета. Эти деньги возвращаются в банки как невыясненные поступления.

Госказначейство напоминает, что реквизиты новых счетов размещены на вебпортале Казначейства и на сайтах управлений казначейства в областях и Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей. В случае прекращения предпринимательской деятельности закрыть банковский счет станет проще, если на таком счете нет остатка средств.

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