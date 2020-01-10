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В Україні перейшли на нові рахунки IBAN для зарахування податків і зборів

Новини » Фінанси     10.01.2020 - 11:48
В Україні перейшли на нові рахунки IBAN для зарахування податків і зборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку року на недіючі рахунки надійшли сотні тисяч транзакцій

В Україні з 1 січня Державна казначейська служба перейшла на нові рахунки IBAN для зарахування податків і зборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держказначейство.

Повідомляється, що з 1 січня 2020 року в дію ввели нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів у державний і місцеві бюджети і т.д., відкриті за Планом рахунків №1203 з урахуванням міжнародного номера банківського рахунку IBAN. При цьому відкриті за Планом рахунків бухгалтерського обліку (наказ №119 від 28.11.2000) рахунку тепер закриті.

Також повідомляється, що протягом трьох операційних днів 2020 року платники податків спрямували 271,7 тисяч платіжних транзакцій на недіючі рахунки. Ці гроші повертаються в банки як нез'ясовані надходження.

Держказначейство нагадує, що реквізити нових рахунків розміщені на веб-порталі Казначейства та на сайтах управлінь казначейства в областях і Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців. У разі припинення підприємницької діяльності закрити банківський рахунок стане простіше, якщо на такому рахунку немає залишку коштів.

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