В Украине перерабатывается 3% твердых бытовых отходов, - Семерак

97% бытовых отходов выбрасывают на свалки

В Украине на сегодняшний день перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов. Об это заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире "112 Украина".

Оставшиеся 97% бытовых отходов вывозятся на легальные и нелегальные свалки, где их выбрасывают.

"Я написал письма ко всем ОГА, которые согласно законодательства регулируют эту деятельность с просьбой предоставить мне исчерпывающую информацию о перечень свалок, их географическое местонахождение с координатами с их наполнением и морфологией", - сказал Семерак.

Несколько ОГА в 2016 году не предоставили информации дольше, чем в течение года - это Одесская и Херсонская область.

Он отметил, что сейчас удалось получить информацию о более чем 5600 свалках от органов местного самоуправления.

Семерак добавил, что за время его пребывания на посту, к нему пришло два десятка инвесторов.

"К сожалению, мы не смогли локализовать на какой-то территориальной общине. Потому что руководители территориальных общин хотят сами заниматься этим прибыльным бизнесом и не пускают инвесторов", - сказал министр.

Он добавил, что до 2030 года предусмотрено построить новую систему управления отходами, которая будет насчитывать 300 региональных центров сбора и переработки твердых бытовых отходов.

Напомним, ранее Семерак рассказал, что Франция готова инвестировать в солнечную электростанцию в Чернобыле 1 млрд евро.



