Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Украине перерабатывается 3% твердых бытовых отходов, - Семерак

НовостиПолитика    20.06.2018 - 06:30
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

97% бытовых отходов выбрасывают на свалки

В Украине на сегодняшний день перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов. Об это заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире "112 Украина".

Оставшиеся 97% бытовых отходов вывозятся на легальные и нелегальные свалки, где их выбрасывают.

"Я написал письма ко всем ОГА, которые согласно законодательства регулируют эту деятельность с просьбой предоставить мне исчерпывающую информацию о перечень свалок, их географическое местонахождение с координатами с их наполнением и морфологией", - сказал Семерак.

Несколько ОГА в 2016 году не предоставили информации дольше, чем в течение года - это Одесская и Херсонская область. 

Он отметил, что сейчас удалось получить информацию о более чем 5600 свалках от органов местного самоуправления.

Семерак добавил, что за время его пребывания на посту, к нему пришло два десятка инвесторов.

"К сожалению, мы не смогли локализовать на какой-то территориальной общине. Потому что руководители территориальных общин хотят сами заниматься этим прибыльным бизнесом и не пускают инвесторов", - сказал министр.

Он добавил, что до 2030 года предусмотрено построить новую систему управления отходами, которая будет насчитывать 300 региональных центров сбора и переработки твердых бытовых отходов.

Напомним, ранее Семерак рассказал, что Франция готова инвестировать в солнечную электростанцию в Чернобыле 1 млрд евро.


 

Франция готова инвестировать в солнечную электростанцию в Чернобыле 1 млрд евро, - Семерак Volkswagen заплатит штраф 1 млрд евро из-за загрязнения воздуха
Теги публикации: экология, свалка, Остап Семерак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь