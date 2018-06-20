В Україні переробляється 3% твердих побутових відходів, - Семерак

97% побутових відходів викидають на звалища

В Україні на сьогоднішній день переробляється тільки 3% твердих побутових відходів. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак в ефірі "112 Україна".

97% побутових відходів вивозяться на легальні і нелегальні звалища, де їх викидають.

"Я написав листа до всіх ОДА, які відповідно до законодавства регулюють цю діяльність з проханням надати мені вичерпну інформацію про перелік звалищ, їх географічне місцезнаходження з координатами з їх наповненням та морфологією", - сказав Семерак.

Кілька ОДА в 2016 році не надавали інформації довше, ніж протягом року - це Одеська та Херсонська область.

Він зазначив, що зараз вдалося отримати інформацію про більш ніж 5600 звалищ від органів місцевого самоврядування.

Семерак додав, що за час його перебування на посаді, до нього прийшло два десятки інвесторів.

"На жаль, ми не змогли локалізувати на якийсь територіальній громаді. Тому що керівники територіальних громад хочуть самі займатися цим прибутковим бізнесом і не пускають інвесторів", - сказав міністр.

Він додав, що до 2030 року передбачено побудувати нову систему управління відходами, яка буде налічувати 300 регіональних центрів збору та переробки твердих побутових відходів.

Нагадаємо, раніше Семерак розповів, що Франція готова інвестувати в сонячну електростанцію в Чорнобилі 1 млрд євро.