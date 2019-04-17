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В Украине переименовали порт "Южный"

Новости » Общество    17.04.2019 - 13:16
В Украине переименовали порт "Южный"
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Порты "Южный", "Ильичевск" и "Октябрьск" получили новые названия

Кабинет министров Украины на заседании 17 апреля переименовал три морских порта. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним решением внесли изменения в некоторые нормативно-правовые акты, в результате чего морской торговый порт "Южный" будет называться морской порт "Пивденный","Ильичевский морской торговый порт" стал морским портом "Черноморск", а специализированный порт "Октябрьск" сменил название на "Ольвию".

В пояснительной записке значится, что порты переименовали, чтобы избежать использование русскоязычных слов в законодательстве и смешивания украинского языка с русским.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в 2016 году сообщалось, что Ильичевский морской порт переименуют в Черноморский. До этого сам город переименовали в соответствии с законом о декоммунизации.

Отметим, в Украине в ходе декоммунизации переименовали более 52 тысяч площадей и улиц, а также почти тысячу населенных пунктов. Кроме того, демонтировали почти полторы тысячи памятников Ленину. Для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей необходимо внести изменения в Конституцию.

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