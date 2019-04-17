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В Україні перейменували кілька морських портів

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 13:16
В Україні перейменували кілька морських портів
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Порти "Южний", "Іллічівськ" та "Октябрьск" отримали нові назви

Кабінет міністрів України на засіданні 17 квітня перейменував три морські порти. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішнім рішенням внесли зміни до деяких нормативно-правових актів, в результаті чого морський торговельний порт "Южний" буде називатися морський порт "Південний","Іллічівський морський торговельний порт" став морським портом "Чорноморськ", а спеціалізований порт "Октябрськ" змінив назву на "Ольвію".

У пояснювальній записці зазначається, що порти перейменували, щоб уникнути використання російськомовних слів в законодавстві і змішування української мови з російською.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в 2016 році повідомлялося, що Іллічівський морський порт перейменують на Чорноморський. До цього саме місто перейменували у відповідності з законом про декомунізацію.

Відзначимо, в Україні у ході декомунізації перейменували більше 52 тисяч площ і вулиць, а також майже тисячу населених пунктів. Крім того, демонтували майже півтори тисячі пам'ятників Леніну. Для перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей необхідно внести зміни до Конституції.

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