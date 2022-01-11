В Украине печатные СМИ будут выходить на государственном языке: когда начнет действовать закон

В конце недели вступает в силу статья 25 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она регламентирует использование государственного языка в сфере печатных средств массовой информации.
пресса в Украине должна издаваться на украинском языке. Может выходить и иноязычная версия издания, но все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.
распространение по подписке печатных средств массовой информации, изданных на языках, других чем государственный, допускается при условии обеспечения их учредителями возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке.
учредители обязаны изготавливать, публиковать и доставлять обязательный экземпляр документов (номера (выпуски) печатных средств массовой информации) на государственном языке в порядке, определенном законом.
в каждом месте распространения прессы печатные средства массовой информации на государственном языке должны составлять не менее 50% названий печатных средств массовой информации, распространяемых в этом месте.
Эти требования не распространяются на издание на языках Европейского Союза и крымскотатарском языке и - до июля 2024 года - на местную прессу.