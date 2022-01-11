UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине печатные СМИ будут выходить на государственном языке: когда начнет действовать закон

Автор: Анастасия Рокитна

В конце недели вступает в силу статья 25 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она регламентирует использование государственного языка в сфере печатных средств массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Что изменится:

  • пресса в Украине должна издаваться на украинском языке. Может выходить и иноязычная версия издания, но все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.
  • распространение по подписке печатных средств массовой информации, изданных на языках, других чем государственный, допускается при условии обеспечения их учредителями возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке.
  • учредители обязаны изготавливать, публиковать и доставлять обязательный экземпляр документов (номера (выпуски) печатных средств массовой информации) на государственном языке в порядке, определенном законом.
  • в каждом месте распространения прессы печатные средства массовой информации на государственном языке должны составлять не менее 50% названий печатных средств массовой информации, распространяемых в этом месте.

Эти требования не распространяются на издание на языках Европейского Союза и крымскотатарском языке и - до июля 2024 года - на местную прессу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина