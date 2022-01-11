RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні друковані ЗМІ будуть виходити державною мовою: коли почне діяти закон

Автор: Анастасія Рокитна

Вкінці тижня набуває чинності стаття 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Що зміниться:

  • преса в Україні має видаватися українською мовою. Може виходити й іншомовна версія видання, але усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
  • розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.
  • засновники зобов’язані виготовляти, публікувати і доставляти обов’язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих засобів масової інформації) державною мовою у порядку, визначеному законом.
  • у кожному місці розповсюдження преси друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50% назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.

Ці вимоги не поширюються на видання мовами Європейського Союзу й кримськотатарською мовою та - до липня 2024 року - на місцеву пресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна