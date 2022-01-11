В Україні друковані ЗМІ будуть виходити державною мовою: коли почне діяти закон

Вкінці тижня набуває чинності стаття 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.
преса в Україні має видаватися українською мовою. Може виходити й іншомовна версія видання, але усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.
засновники зобов’язані виготовляти, публікувати і доставляти обов’язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих засобів масової інформації) державною мовою у порядку, визначеному законом.
у кожному місці розповсюдження преси друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50% назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.
Ці вимоги не поширюються на видання мовами Європейського Союзу й кримськотатарською мовою та - до липня 2024 року - на місцеву пресу.