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В Украине озвучили ожидания от нормандской встречи советников

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Встреча нормандской четверки на уровне советников может состояться на этой неделе. В Украине озвучили ожидания от новых переговоров.

Об этом заявил и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в интервью РБК-Украина.

"Мы можем иметь очень большие ожидания, но давайте говорить о реалистичном сценарии. Самая главная тема - это все-таки разблокирование Российской Федерацией решения гуманитарных вопросов", - рассказал он РБК-Украина.

По его словам, в частности, будет поднят вопрос о необходимости неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

"Здесь важен и сам факт проведения встречи в Париже, в живом формате - впервые за год. К тому же, эффективность живых встреч выше, чем в режиме видеоконференции. Впервые за два года встреч в нормандском формате появилось согласованное заявление", - отметил он.

Напомним, нормандская встреча политических советников должна пройти 10 февраля.

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Нормандский формат