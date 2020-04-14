В Украине ожидаются заморозки

Погода в Украине в среду, 15 апреля, продолжит ухудшаться, ожидаются заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) ожидаются заморозки от 5 градусов мороза до 0.

Ночью 16 апреля в восточных, а также 17 апреля в северных областях на поверхности почвы будут заморозки от -3 до 0 градусов.

В Киевской области ночью в среду, 15 апреля, сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки от -5 до 0, а ночью в пятницу, 17 апреля, по области на поверхности почвы заморозки от -3 градусов до 0.

В столице ночью 15 апреля ожидаются сильные заморозки от 2 градусов мороза до 0.

Напомним, 14 апреля в Закарпатской области в связи с резким ухудшением погодных условий на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров осадков.

Кроме того, ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится - в страну придет сильное похолодание. Температура резко снизится - после +20 градусов похолодает до +4 +6, будет идти дождь с мокрым снегом. Сильный дождь с мокрым снегом завтра на севере и западе, а в других регионах (кроме востока) - дождь. Ветер порывистый - от 7 до 12 метров в секунду.