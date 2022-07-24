В Украине ожидаются град и шквалы: названы регионы

"24 июля днем в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 24 -25 июля в южной части, большинстве западных, Винницкой и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По данным "Общественное Одесса", с ночи воскресенья 24 июля на утро понедельника, 25 июля в Одессе и области ожидаются грозы.

"Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности", - говорится в сообщении.