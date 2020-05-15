В Украине ожидают роста внутреннего туризма

В Госагентстве по делам туризма ожидают роста внутреннего туризма. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бегство от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году".

В комментарии РБК-Украина глава Гостуризма Марьяна Олеськив отметила, что люди устали, им не хватает отдыха, и будет определенный страх ехать за границу, чтобы не заболеть там.

"Если брать предыдущие кризисные годы - 2009 и 2014, то внутренний туризм тогда рос. И мы ожидаем, что будет рост и в этом году, если не будет ухудшения эпидемической ситуации", - сказала она.

В то же время, чиновница подчеркнула, что все подобные оценки априори субъективные, поскольку нормальной туристической статистики в Украине нет.

Как она сообщила, власть разрабатывает пакет обязательных мер в гостиницах, санаториях и других местах отдыха. В отдельных городах и регионах могут вводиться свои протоколы безопасности, с учетом местной специфики.

"В этом году безопасность будет ключевым фактором при выборе места размещения и туроператора", - подчеркнула глава Гостуризма.

Напомним, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и восстановления туризма летом в условиях пандемии коронавируса.