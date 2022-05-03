В Украине ожидается урожай зерновых на уровне 65% прошлогоднего, - эксперт

В 2022 году украинские аграрии ожидают урожай на уровне 65% прошлогоднего. Это объясняется тем, что они смогли провести весенне-полевые работы всего на 70% площадей по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Свободных объемов продовольствия в мире нет. Если Украина не вывезла что-либо на наши традиционные рынки, то на тех территориях продовольствие физически не появится. Там будут просто расти стремительно цены на зерновые", – добавил эксперт.