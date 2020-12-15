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В Украине ожидается туман и гололед

Автор: РБК-Украина

В среду, 16 декабря, погода в Украине существенно не ухудшится. Синоптики предупредили о гололеде и тумане.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, завтра в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром ожидается туман. Видимость при нем составит до 500 метров.

В восточных областях прогнозируется гололед, а на дорогах - гололедица.

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"Будьте осторожны! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в новогоднюю ночь будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.

Добавим, что в Украине прогнозируется мокрый снег с дождем практически на всей территории страны. Температура воздуха днем будет колебаться -1 +6 градусов.

Кроме того, 15 декабря в восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях ожидается гололед, а в западных регионах будет наблюдаться туман.

Прогноз погоды
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