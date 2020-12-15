В Україні очікується туман і ожеледь

У середу, 16 грудня, погода в Україні істотно не погіршиться. Синоптики попередили про ожеледицю та туман.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці очікується туман. Видимість при ньому складе до 500 метрів.

У східних областях прогнозується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

"Будьте обережні! Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні в новорічну ніч буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.

Додамо, що в Україні прогнозується мокрий сніг з дощем практично на всій території країни. Температура повітря вдень коливатиметься -1 +6 градусів.

Крім того, 15 грудня у східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях очікується ожеледь, а в західних регіонах спостерігатиметься туман.