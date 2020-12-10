В Украине ожидается сильный ветер

В пятницу, 11 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, завтра ночью шкальный ветер ожидается в западных областях. Также порывы ветра 15-20 м/с прогнозируются днем в Приазовье.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится. Синоптики сообщили о мокром снеге, дожде и гололедице на дорогах.

Кроме того, 10 декабря в большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +9 градусов. В Киеве ожидается дождь со снегом. Температура воздуха составит -1 +1 градус днем.

Добавим, что сегодня в Киеве ожидается гололедица на дорогах, а также штормовой ветер.