В Украине ожидается подъем уровня воды в реках

В Украине в понедельник, 17 июня, в реках Львовской, Закарпатской и Одесской областей ожидается подъем уровня воды, который может привести к подтоплению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в понедельник на украинском участке Дуная возле Вилково в Одесской области уровень воды сохранится на опасной отметке 155-160 см, что приведет к подтоплению низменных участков города.

Также подъем уровня воды ожидается на реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области. В результате формирования локальных дождевых паводков вода в реках поднимется на 0,2 - 1,2 м. Негативных последствий не ожидается.

Отмечается, что в результате сильных ливней повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 м ожидается на малых водотоках и верховьях рек в Закарпатской области. Подъем уровня воды не приведет к подтоплениям или другим негативным последствиям.

"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - добавили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате интенсивных осадков были подтоплены 252 домохозяйств, среди которых 69 жилых домов в селе Новая Маячка Олешковского района.