В Украине ожидается небольшое потепление и дожди

Погода в Украине: 2 мая на территории страны ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее словам, циклон Valentin 2 мая покинет территорию Украины и вольется в циклон Werner, который "гуляет" возле Скандинавии, но его атмосферные фронты не заденут Украину.

"Соответственно, 2-го мая сильные дожди в Украине прекратятся. Дожди будут периодическими, небольшими", - сообщает Наталья Диденко.

Ожидается западный ветер, который будет порывистым.

"Температура воздуха, как только почувствует, что старенький циклон отвернулся, погонит вверх. Ну, может и не погонит, однако явно начнет повышаться. Особенно там, где будут просветления. Ведь - май, весна", - пишет синоптик.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +13...+19 градусов.

В Киеве 2 мая дожди также ослабеют и прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, +5...+6 градусов. Завтра днем ​​потеплеет до +14 градусов.

"В дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди периодически выпадать. Теплее будет на юге и востоке, а вот на западе и севере Украины уже с 5-6 мая снова похолодает", - сообщает Диденко.

Напомним, по погнозам синоптиков, погода в Украине 1 мая резко ухудшится, в отдельных областях пройдут сильные дожди с градом, а в горах растет угроза селевых потоков.

Кроме того, 1-2 мая в связи с сильными дождями ожидается повышение уровней воды на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), а также Прута, Сирета и реках Закарпатья 0,2-1,0 м.