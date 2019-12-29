В Украине ожидается гололедица на дорогах

Спасатели предупреждают украинцев о гололедице на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в воскресенье, 29 декабря, на дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица. Также объявлен первый уровень опасности.

"По прогнозам УкрГидрометцента, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый). 29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В то же время, Укргидрометцентр сообщает, что в воскресенье в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, днем ​​небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +5 градусов.

Кроме того, завтра в Украине будет солнечная погода, но морозно. На западе температура воздуха днем составит -1 -3, а ночью -4 -6. На юге страны днем 0 +2, а ночью -1 -3.