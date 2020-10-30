В Украине ответили на обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар отреагировал на обвинения России относительно вмешательства во внутренние дела Беларуси. Он отметил, что Украина никогда не собиралась этого делать в отличие от РФ.

Об этом Василий Бондарь написал на своей странице в Facebook.

"Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что вроде с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - сообщил Боднар.

Он также добавил, что значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая пытается лишить белорусский народ независимости.

"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение", - написал заместитель министра.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко связал итоги выборов в Украине с "вмешательством" в дела Беларуси.

Также РБК-Украина сообщало, что МИД Беларуси выступил с заявлением о недружественных высказываниях украинских чиновников относительно ситуации в стране.

Кроме того, Украина выразила протест белорусской стороне в связи с приглашением "спикера парламента" Крыма на форум регионов Белоруссии и Российской Федерации.