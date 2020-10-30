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В Украине ответили на обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар отреагировал на обвинения России относительно вмешательства во внутренние дела Беларуси. Он отметил, что Украина никогда не собиралась этого делать в отличие от РФ.

Об этом Василий Бондарь написал на своей странице в Facebook.

"Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что вроде с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - сообщил Боднар.

Он также добавил, что значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая пытается лишить белорусский народ независимости.

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"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение", - написал заместитель министра.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко связал итоги выборов в Украине с "вмешательством" в дела Беларуси.

Также РБК-Украина сообщало, что МИД Беларуси выступил с заявлением о недружественных высказываниях украинских чиновников относительно ситуации в стране.

Кроме того, Украина выразила протест белорусской стороне в связи с приглашением "спикера парламента" Крыма на форум регионов Белоруссии и Российской Федерации.

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