В Україні не відступає спека, а на заході - дощі: якою сьогодні буде погода
Фото: в Україні збережеться спекотна погода (Віталій Носач/РБК-Україна)
В Україні у неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода. Однак у західних областях прогнозують дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода по Україні
Протягом дня в усіх регіонах буде спекотно. Температура триматиметься вдень на рівні +31+33 градуси.
Вночі показники термометрів опустяться до +17+22 градусів.
Крім того, у західних областях прогнозують дощі. Вони очікуються у Львівській, де дощитиме вночі, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Погода в Києві
У столиці сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.
Вночі вона опуститься до рівня +19+21 градусу.