ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні не відступає спека, а на заході - дощі: якою сьогодні буде погода 

Новость на русском →
Україна, Неділя 11 липня 2021 10:05
В Україні не відступає спека, а на заході - дощі: якою сьогодні буде погода  Фото: в Україні збережеться спекотна погода (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні у неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода. Однак у західних областях прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Протягом дня в усіх регіонах буде спекотно. Температура триматиметься вдень на рівні +31+33 градуси.

В Україні не відступає спека, а на заході - дощі: якою сьогодні буде погода Вночі показники термометрів опустяться до +17+22 градусів.

Крім того, у західних областях прогнозують дощі. Вони очікуються у Львівській, де дощитиме вночі, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.

В Україні не відступає спека, а на заході - дощі: якою сьогодні буде погода Вночі вона опуститься до рівня +19+21 градусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні жара
NEWS
В Україні 290 нових випадків коронавірусу
В Україні 290 нових випадків коронавірусу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі