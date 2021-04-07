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В Украине оценили перспективы производства "натовской" САУ "Богдана"

Автор: РБК-Украина

В ближайшие дни Министерство обороны и Краматорский завод тяжелого станкостроения представят новый календарный план испытаний первой украинской "натовской" самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана". Производство гаубицы должно стать одним из важных элементов комплексного перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии более современными образцами.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Под прицелом. Удастся ли Украине запустить производство "натовской" САУ "Богдана".

Как отмечается в статье, налаживание серийного производства САУ позволит Украине стать более независимыми в этом виде вооружения.

К тому же "Богдана" разрабатывается сразу с использования "натовских" калибров, что делает ее перспективной не только для украинского рынка, но и для иностранных военных. В связи с этим, производитель "Богданы" уже сейчас пытается сотрудничать с иностранными производителями подобных САУ, прежде всего, со странами-членами НАТО.

В этом контексте, говорится в статье, не менее важным является тот факт, что с появлением 155-миллиметровой "Богданы" под нее будут организовывать и производство снарядов и стволов, а это - создание рабочих мест в Украине и загрузка украинского производства дополнительными государственными заказами.

Напомним, украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Разрабатывается гаубица в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" позиционируется как первая украинская САУ, которая сможет применять боеприпасы стандарта НАТО. Это стало возможным благодаря тому, что установка выполнена в "натовском" 155-мм калибре, вместо "советских" 152 мм, который до сих пор используют Вооруженные силы Украины.

Дальность выстрела обычного снаряда достигает около 40 км, а дальность применения активно-реактивного боеприпаса - до 60 км. Приведенные показатели являются одними из лучших в мире.

Впервые украинский образец показали 14 июля 2018 года, а 24 августа ее могли увидеть все желающие во время военного парада по случаю Дня независимости Украины.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныНАТОвоенная техникаСАУ Богдана
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