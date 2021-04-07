В Украине оценили перспективы производства "натовской" САУ "Богдана"

В ближайшие дни Министерство обороны и Краматорский завод тяжелого станкостроения представят новый календарный план испытаний первой украинской "натовской" самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана". Производство гаубицы должно стать одним из важных элементов комплексного перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии более современными образцами.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Под прицелом. Удастся ли Украине запустить производство "натовской" САУ "Богдана" .

Как отмечается в статье, налаживание серийного производства САУ позволит Украине стать более независимыми в этом виде вооружения.

К тому же "Богдана" разрабатывается сразу с использования "натовских" калибров, что делает ее перспективной не только для украинского рынка, но и для иностранных военных. В связи с этим, производитель "Богданы" уже сейчас пытается сотрудничать с иностранными производителями подобных САУ, прежде всего, со странами-членами НАТО.

В этом контексте, говорится в статье, не менее важным является тот факт, что с появлением 155-миллиметровой "Богданы" под нее будут организовывать и производство снарядов и стволов, а это - создание рабочих мест в Украине и загрузка украинского производства дополнительными государственными заказами.