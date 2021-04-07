В Україні оцінили перспективи виробництва "натівської" САУ "Богдана"

Найближчими днями Міністерство оборони та Краматорський завод важкого верстатобудування представлять новий календарний план випробувань першої української "натівської" самохідної артилерійської установки - 2С22 "Богдана". Виробництво гаубиці має стати одним з важливих елементів комплексного переозброєння ракетних військ та артилерії української армії більш сучасними зразками.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Під прицілом. Чи вдасться Україні запустити виробництво "натівської" САУ "Богдана" .

Як зазначається в статті, налагодження серійного виробництва САУ дозволить Україні стати більш незалежними в цьому виді озброєння.

До того ж "Богдана" розробляється одразу з використання "натівських" калібрів, що робить її перспективною не лише для українського ринку, а й для іноземних військових. У зв'язку з цим, виробник "Богдани" вже зараз намагається співпрацювати з іноземними виробниками подібних САУ, перш за все, з країнами-членами НАТО.

В цьому контексті, йдеться у статті, не менш важливим є той факт, що з появою 155-міліметрової "Богдани" під неї організовуватимуть і виробництво снарядів та стволів, а це - створення робочих міст в Україні та завантаження українського виробництва додатковими державними замовленнями.