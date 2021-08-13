В Украине отремонтируют корабль "Владимир Великий" и заменят им "Сагайдачного"

По его словам, составляющие и комплектующие части корабля "Владимир Великий" проекта 58250 с целью их сохранения и дальнейшей достройки будут перемещены на мощности одного из отечественных судостроительных заводов

При этом известно, что общая сумма уже вложенных средств в строительство и проектирование составляет 569 миллионов гривен (при курсе 1 доллар — 8 гривен).

Готовность "Владимира Великого" составляет 17%. Сейчас элементы корабля находятся на территории бывшего ПАО "Черноморский судостроительный завод".

По последним оценкам, на достройку корабля "Владимир Великий" необходимо около 8,3 млрд. грн.

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетьмана Сагайдачного", - отметил Таран.

Он добавил, что возможности достройки корабля тесно связаны с приобретением возможностей предприятий судостроительной отрасли Украины при изготовлении корвета класса "АДА" совместно с турецкой стороной, а процесс перемещения составляющих и комплектующих частей корабля продлится около 4 месяцев.