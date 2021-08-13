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В Україні відремонтують корабель "Володимир Великий" і замінять ним "Сагайдачного"

Автор: Наталья Скороход

Україна добудує корабель "Володимир Великий" і замінить ним "Гетьмана Сагайдачного". Про це заявив повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За його словами, складові та комплектуючі частини корабля "Володимир Великий" проекту 58250 з метою їх збереження та подальшої добудови будуть переміщені на потужності одного з вітчизняних суднобудівних заводів

При цьому відомо, що загальна сума вже вкладених коштів у будівництво та проектування складає 569 мільйонів гривень (при курсі 1 долар — 8 гривень).

Готовність "Володимира Великого" становить 17%. Зараз елементи корабля знаходяться на території колишнього ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод".

За останніми оцінками, на добудову корабля "Володимир Великий" необхідно близько 8,3 млрд.грн.

"Зараз спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовується питання добудови корабля вже по класу "фрегат". У такому форматі в майбутньому "Володимир Великий" зможе замінити в бойовому складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьмана Сагайдачного", - зазначив Таран.

Він додав, що можливості добудови корабля тісно пов'язані з придбанням можливостей підприємств суднобудівної галузі України при виготовленні корвета класу "АДА" спільно з турецькою стороною, а процес переміщення складових і комплектуючих частин корабля триватиме близько 4 місяців.

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Міністерство оборони України