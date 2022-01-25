В Украине отменяют авиарейсы на фоне снегопадов в Турции

На утро 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить Turkish Airlines и Ukraine International Airlines. Самолеты должны были вылететь в 09:10 по киевскому времени.

Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев - TK 457. Самолет должен был приземлиться в “Борисполе” в 08:30.

Причиной отмены авиарейсов из Киева в Турцию стал сильный снегопад, который накрыл турецкую территорию. Из-за непогоды в аэропортах страны произошел сбой в работе.

Как отмечают турецкие СМИ, вчера из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила более 50 рейсов, в том числе несколько в Украину.

Губернатор провинции Стамбул Али Йерликай в своем Twitter сообщил, что из-за снегопада в городе закрыты автовокзалы, некоторые въезды, сокращена работа государственных учреждений.

По данным агентства Анадолу, снегопады в Турции продлятся несколько дней. В некоторых регионах страны выпало около 80 сантиметров снега, в Стамбуле - до 35 сантиметров.