В Украине отменяют авиарейсы на фоне снегопадов в Турции

В Украине отменяют авиарейсы в Турцию из-за накрывшего страну сильного снегопада. Непогода привела к сбоям в работе турецких аэропортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь".
На утро 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить Turkish Airlines и Ukraine International Airlines. Самолеты должны были вылететь в 09:10 по киевскому времени.
Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев - TK 457. Самолет должен был приземлиться в “Борисполе” в 08:30.
Как отмечают турецкие СМИ, вчера из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила более 50 рейсов, в том числе несколько в Украину.
Губернатор провинции Стамбул Али Йерликай в своем Twitter сообщил, что из-за снегопада в городе закрыты автовокзалы, некоторые въезды, сокращена работа государственных учреждений.
По данным агентства Анадолу, снегопады в Турции продлятся несколько дней. В некоторых регионах страны выпало около 80 сантиметров снега, в Стамбуле - до 35 сантиметров.
Напомним, днем ранее мощный снегопад обрушился на Грецию, в стране вторник объявили выходным днем.