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В Україні скасовують авіарейси на тлі снігопадів у Туреччині

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні скасовують авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, що накрив країну. Негода призвела до збоїв у роботі турецьких аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Бориспіль".

На ранок 25 січня в "Борисполі" скасували кілька рейсів в Стамбул. Їх повинні були здійснити Turkish Airlines і Ukraine International Airlines. Літаки повинні були вилетіти о 09: 10 за київським часом.

Також повідомляється про скасування рейсу зі Стамбула до Києва - TK 457. Літак мав приземлитися в "Борисполі" о 08:30.

Причиною скасування авіарейсів з Києва до Туреччини став сильний снігопад, який накрив турецьку територію. Через негоду в аеропортах країни стався збій в роботі.

Як зазначають турецькі ЗМІ, вчора через снігопад авіакомпанія Turkish Airlines скасувала понад 50 рейсів, у тому числі кілька в Україну.

Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через снігопад в місті закриті Автовокзали, деякі в'їзди, скорочена робота державних установ.

За даними агентства Анадолу, снігопади в Туреччині триватимуть кілька днів. У деяких регіонах країни випало близько 80 сантиметрів снігу, в Стамбулі-до 35 сантиметрів.

Нагадаємо, днем раніше потужний снігопад обрушився на Грецію, в країні вівторок оголосили вихідним днем.

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ТурцияБориспіль