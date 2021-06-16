В Украине отменят контроль за соблюдением самоизоляции. Шмыгаль назвал причину

В Украине прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Контроль не будет осуществляться, пока страна в "зеленой" зоне карантинных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, в это время будут обновлять приложение "Дій вдома".

"Пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции не будет осуществляться. это позволит обновить приложение "Дій вдома", - сказал Шмигаль.