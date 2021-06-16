В Украине отменят контроль за соблюдением самоизоляции. Шмыгаль назвал причину

В Украине прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Контроль не будет осуществляться, пока страна в "зеленой" зоне карантинных ограничений.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По его словам, в это время будут обновлять приложение "Дій вдома".
"Пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции не будет осуществляться. это позволит обновить приложение "Дій вдома", - сказал Шмигаль.
Ранее сообщалось, что карантин в Украине сегодня продлят до 31 августа.
Напомним, в Украине обнаружили 1045 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса как весной и осенью 2020 года.