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В Украине отменили перечень критического импорта: как будет работать валютный рынок с 9 июля

Фото: валюту можно покупать для любого импорта с 9 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров отменил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время остается запрет на импорт услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Постановление gравительства от 7 июля 2022 г. № 761 обнародовано на Правительственном портале. Оно позволит бизнесу с 9 июля 2022 года покупать валюту и импортировать любую товарную продукцию.

В то же время ограничения на покупку валюты и переводы для импорта услуг будут сохраняться. Предприятия смогут импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, которые входят в перечень, который утвержден постановлением КМУ № 761.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на начало июля перечень товаров критического импорта содержал около 90% товаров, импортировавшихся до войны. "Учитывая это, по оценкам Национального банка, соответствующее послабление не вызовет существенного дополнительного давления на валютный рынок. Зато это улучшит условия ведения предпринимательской деятельности в Украине, поскольку бизнес будет иметь возможность покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, НБУ с 9 июля расширяет сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Соответствующее решение принято в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны.

Новые ограничения от НБУ

С целью снижения давления на валютном рынке Национальный банк снижает с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года. Соответствующее ограничение не распространяется, в частности, на покупку валюты:

  • для проведения резидентами мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующих отношения в сферах обеспечения национальной безопасности и обороны;
  • государственными органами, уполномоченными согласно законодательству Украины осуществлять оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность или досудебное расследование;
  • Государственной казначейской службой Украины;
  • на основании отдельных решений Национального банка, принимаются на основании обращений Кабинета Министров Украины, министерств, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее в НБУ заявляли, что возвращение налогов на импорт товаров, в том числе на ввоз авто гражданами с 1 июля создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, который действовал с начала российского вторжения.

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