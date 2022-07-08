В Украине отменили перечень критического импорта: как будет работать валютный рынок с 9 июля

Постановление gравительства от 7 июля 2022 г. № 761 обнародовано на Правительственном портале. Оно позволит бизнесу с 9 июля 2022 года покупать валюту и импортировать любую товарную продукцию.

В то же время ограничения на покупку валюты и переводы для импорта услуг будут сохраняться. Предприятия смогут импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, которые входят в перечень, который утвержден постановлением КМУ № 761.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на начало июля перечень товаров критического импорта содержал около 90% товаров, импортировавшихся до войны. "Учитывая это, по оценкам Национального банка, соответствующее послабление не вызовет существенного дополнительного давления на валютный рынок. Зато это улучшит условия ведения предпринимательской деятельности в Украине, поскольку бизнес будет иметь возможность покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, НБУ с 9 июля расширяет сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Соответствующее решение принято в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны.

Новые ограничения от НБУ

С целью снижения давления на валютном рынке Национальный банк снижает с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года. Соответствующее ограничение не распространяется, в частности, на покупку валюты: