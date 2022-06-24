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НБУ отменит некоторые валютные ограничения после возвращения налогов на импорт товаров

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 12:46
НБУ отменит некоторые валютные ограничения после возвращения налогов на импорт товаров Фото: НБУ отменит ограничения на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон о восстановлении налогов на импорт товаров, в том числе на ввоз автомобилей гражданами (№ 7418) вступает в силу с 1 июля В НБУ считают, что это создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, который действует с начала российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Вступление в силу закона создает предпосылки для отмены ограничений на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта товаров со стороны НБУ. В то же время в условиях военного положения мы считаем целесообразным сохранить ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как отметили в пресс-службе, с началом войны России против Украины НБУ принял решение об ограничении валютных платежей за границу и разрешил оплату только по перечню критического импорта. Перечень был утвержден постановлением Кабмина.

Список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз. Сегодня список товаров критического импорта содержит около 90% от всех товарных категорий.

В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины.

Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд грн. Это будет способствовать уменьшению объемов финансирования дефицита со стороны Национального банка, а соответственно - снижению девальвационного давления, отметили в пресс-службе.

Напомним, Верховная рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.

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