В Украине отмечают День Соборности

22 января 2019 Украина отмечает 100-й юбилей подписания "Акта Злуки"
День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января. Праздник приурочен к знаменательной исторической дате 1919 года, когда был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
Документ об объединении УНР и ЗУНР был провозглашен на массовом вече, которое проходило на Софийской площади Киева 22 января 1919 года при участии представителей республик - Лонгина Цегельского (государственный секретарь внутренних дел правительства ЗУНР) и Владимира Винниченко (глава Директории УНР).
В этот день два государства на основе украинских земель в составе Российской и Австро-Венгерской империй объединялись в единое соборное Украинское государство - гаранта демократических прав и свобод граждан.
Фото: Универсал об объединении УНР и ЗУНР (facebook.com/hroniker)
ЗУНР получила право полной автономии и название Западной области Украинской Народной Республики.
Однако фактическое государственное объединение украинских земель в те годы не состоялось. В период прихода к власти большевиков лидеры республик, в первую очередь, отстаивали свои региональные интересы. Так, в 1920 году часть западных украинских земель перешла к Польше по "Варшавскому договору", подписанному главой Директории УНР Симоном Петлюрой.
Несмотря на это, утверждение "Акта Злуки" УНР и ЗУНР принято считать первым шагом к объединению украинского народа, который показал силу воли и дух единства, а также существенно повлиял на дальнейшие национально-политические процессы в стране.
Статус государственного праздника День Соборности Украины получил в 1999 году, но отмечать его начали гораздо раньше.
Фото: Празднование Дня Соборности (РБК-Украина)
Еще в 1990 году была проведена масштабная акция, которая стала самой яркой традицией праздника. Именно тогда сотни тысяч украинцев "живой" беспрерывной цепью впервые объединились между Львовом и Киевом. С тех пор подобные патриотичные мероприятия проходят на День Соборности во многих городах Украины.
Также торжества на День Соборности проводятся в Фастове, где находится "Музей на колесах" - железнодорожный вагон, в котором был подписан предварительный договор объединения УНР и ЗУНР.
100-ю годовщину провозглашения "Акта Злуки" отметят 22 января 2019 в Киеве социальными акциями и торжественными мероприятиями.
Фото: "Живая цепь соборности" на мосту Патона в Киеве (РБК-Украина)
Напомним, на День Соборности 2018 украинцы создали "живую цепь" и развернули национальный флаг.