В Украине отмечают День Соборности

Фото: День Соборности (РБК-Украина)

22 января 2019 Украина отмечает 100-й юбилей подписания "Акта Злуки"

День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января. Праздник приурочен к знаменательной исторической дате 1919 года, когда был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

День Соборности: история праздника

Документ об объединении УНР и ЗУНР был провозглашен на массовом вече, которое проходило на Софийской площади Киева 22 января 1919 года при участии представителей республик - Лонгина Цегельского (государственный секретарь внутренних дел правительства ЗУНР) и Владимира Винниченко (глава Директории УНР).

В этот день два государства на основе украинских земель в составе Российской и Австро-Венгерской империй объединялись в единое соборное Украинское государство - гаранта демократических прав и свобод граждан.

Фото: Универсал об объединении УНР и ЗУНР (facebook.com/hroniker)

ЗУНР получила право полной автономии и название Западной области Украинской Народной Республики.

Однако фактическое государственное объединение украинских земель в те годы не состоялось. В период прихода к власти большевиков лидеры республик, в первую очередь, отстаивали свои региональные интересы. Так, в 1920 году часть западных украинских земель перешла к Польше по "Варшавскому договору", подписанному главой Директории УНР Симоном Петлюрой.

Несмотря на это, утверждение "Акта Злуки" УНР и ЗУНР принято считать первым шагом к объединению украинского народа, который показал силу воли и дух единства, а также существенно повлиял на дальнейшие национально-политические процессы в стране.

Традиции празднования Дня Соборности

Статус государственного праздника День Соборности Украины получил в 1999 году, но отмечать его начали гораздо раньше.

Фото: Празднование Дня Соборности (РБК-Украина)

Еще в 1990 году была проведена масштабная акция, которая стала самой яркой традицией праздника. Именно тогда сотни тысяч украинцев "живой" беспрерывной цепью впервые объединились между Львовом и Киевом. С тех пор подобные патриотичные мероприятия проходят на День Соборности во многих городах Украины.

Также торжества на День Соборности проводятся в Фастове, где находится "Музей на колесах" - железнодорожный вагон, в котором был подписан предварительный договор объединения УНР и ЗУНР.

Мероприятия на День Соборности 2019

100-ю годовщину провозглашения "Акта Злуки" отметят 22 января 2019 в Киеве социальными акциями и торжественными мероприятиями.

На мосту Патона пройдет молодежная акция "Живая цепь соборности". Колонны участников с левого и правого берега Днепра будут двигаться навстречу друг другу до середины моста, где произойдет объединение и будет создан 30-метровый украинский флаг. Начало мероприятия в 08:00.

Фото: "Живая цепь соборности" на мосту Патона в Киеве (РБК-Украина)

Торжественное возложение цветов к памятникам Т. Шевченко и М. Грушевскому пройдет 22 января при участии первых лиц государства.

На Софийской площади с 08:00 до 19:00 будет проходить праздничное мероприятие к юбилею объединения УНР и ЗУНР.

К празднику приурочен информационно-выставочный проект "100 лет борьбы" на Майдане Незалежности. Его можно посмотреть с 20 января до 15 февраля.

Фотовыставка ко Дню Соборности будет работать в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" до 31 января.

В библиотеке "Молодая гвардия" до 28 января продлится книжная выставка "Украинский путь к независимости от Революции до Соборности".

Напомним, на День Соборности 2018 украинцы создали "живую цепь" и развернули национальный флаг.