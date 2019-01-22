В Україні відзначають День Соборності

22 січня 2019 Україна відзначає 100-й ювілей підписання "Акту Злуки"
День Соборності України відзначається щорічно 22 січня. Свято приурочене до знаменної історичної дати 1919 року, коли було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
Документ про об'єднання УНР і ЗУНР був проголошений на масовому віче, яке проходило на Софійській площі Києва 22 січня 1919 року за участю представників республік - Лонгіна Цегельського (державний секретар внутрішніх справ уряду ЗУНР) та Володимира Винниченка (глава Директорії УНР).
У цей день дві держави на основі українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій об'єднувалися в єдину соборну Українську державу - гаранта демократичних прав і свобод громадян.
Фото: Універсал про об'єднання УНР і ЗУНР (facebook.com/hroniker)
ЗУНР отримала право повної автономії і назву Західної області Української Народної Республіки.
Однак фактичне державне об'єднання українських земель в ті роки не відбулося. У період приходу до влади більшовиків лідери республік, у першу чергу, відстоювали свої регіональні інтереси. Так, в 1920 році частина західних українських земель перейшла до Польщі за "Варшавським договоом", підписаним главою Директорії УНР Симоном Петлюрою.
Незважаючи на це, затвердження "Акта Злуки" УНР і ЗУНР прийнято вважати першим кроком до об'єднання українського народу, який показав силу волі і дух єдності, а також істотно вплинув на подальші національно-політичні процеси в країні.
Статус державного свята День Соборності України отримав в 1999 році, але відзначати його почали набагато раніше.
Фото: Святкування Дня Соборності (РБК-Україна)
Ще в 1990 році була проведена масштабна акція, яка стала найяскравішою традицією свята. Саме тоді сотні тисяч українців "живим" безперервним ланцюгом вперше об'єдналися між Львовом і Києвом. З тих пір подібні патріотичні заходи проходять на День Соборності в багатьох містах України.
Також урочистості на День Соборності проводяться в Фастові, де знаходиться "Музей на колесах" - залізничний вагон, в якому було підписано попередній договір об'єднання УНР і ЗУНР.
100-ту річницю проголошення "Акту Злуки" відзначать 22 січня 2019 в Києві соціальними акціями і урочистими заходами.
Фото: "Живий ланцюг соборності" на мосту Патона в Києві (РБК-Україна)
Нагадаємо, на День Соборності 2018 українці створили "живий ланцюг" і розгорнули національний прапор.