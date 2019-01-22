В Україні відзначають День Соборності

Фото: День Соборності (РБК-Україна)

22 січня 2019 Україна відзначає 100-й ювілей підписання "Акту Злуки"

День Соборності України відзначається щорічно 22 січня. Свято приурочене до знаменної історичної дати 1919 року, коли було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

День Соборності: історія свята

Документ про об'єднання УНР і ЗУНР був проголошений на масовому віче, яке проходило на Софійській площі Києва 22 січня 1919 року за участю представників республік - Лонгіна Цегельського (державний секретар внутрішніх справ уряду ЗУНР) та Володимира Винниченка (глава Директорії УНР).

У цей день дві держави на основі українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій об'єднувалися в єдину соборну Українську державу - гаранта демократичних прав і свобод громадян.

Фото: Універсал про об'єднання УНР і ЗУНР (facebook.com/hroniker)

ЗУНР отримала право повної автономії і назву Західної області Української Народної Республіки.

Однак фактичне державне об'єднання українських земель в ті роки не відбулося. У період приходу до влади більшовиків лідери республік, у першу чергу, відстоювали свої регіональні інтереси. Так, в 1920 році частина західних українських земель перейшла до Польщі за "Варшавським договоом", підписаним главою Директорії УНР Симоном Петлюрою.

Незважаючи на це, затвердження "Акта Злуки" УНР і ЗУНР прийнято вважати першим кроком до об'єднання українського народу, який показав силу волі і дух єдності, а також істотно вплинув на подальші національно-політичні процеси в країні.

Традиції святкування Дня Соборності

Статус державного свята День Соборності України отримав в 1999 році, але відзначати його почали набагато раніше.

Фото: Святкування Дня Соборності (РБК-Україна)

Ще в 1990 році була проведена масштабна акція, яка стала найяскравішою традицією свята. Саме тоді сотні тисяч українців "живим" безперервним ланцюгом вперше об'єдналися між Львовом і Києвом. З тих пір подібні патріотичні заходи проходять на День Соборності в багатьох містах України.

Також урочистості на День Соборності проводяться в Фастові, де знаходиться "Музей на колесах" - залізничний вагон, в якому було підписано попередній договір об'єднання УНР і ЗУНР.

Заходи на День Соборності 2019

100-ту річницю проголошення "Акту Злуки" відзначать 22 січня 2019 в Києві соціальними акціями і урочистими заходами.

На мосту Патона відбудеться молодіжна акція "Живий ланцюг соборності". Колони учасників з лівого і правого берега Дніпра будуть рухатися назустріч одна одній до середини моста, де відбудеться об'єднання і буде створений 30-метровий український прапор. Початок заходу о 08:00.

Фото: "Живий ланцюг соборності" на мосту Патона в Києві (РБК-Україна)

Урочисте покладання квітів до пам'ятників Т. Шевченку та М. Грушевському відбудеться 22 січня за участю перших осіб держави.

На Софійській площі з 08:00 до 19:00 буде проходити святковий захід до ювілею об'єднання УНР і ЗУНР.

До свята приурочений інформаційно-виставковий проект "100 років боротьби" на Майдані Незалежності. Його можна подивитися з 20 січня до 15 лютого.

Фотовиставка до Дня Соборності буде працювати в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" до 31 січня.

У бібліотеці "Молода гвардія" до 28 січня триватиме книжкова виставка "Український шлях до незалежності від Революції до Соборності".

Нагадаємо, на День Соборності 2018 українці створили "живий ланцюг" і розгорнули національний прапор.