В Украине отмечают День памяти и примирения

В Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Эту памятную дату Верховная Рада установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01. По этому случаю в этот день во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества. Однако, по требованию Кремля, 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии". По своей сути он подтвердил аналогичный документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать этот день, как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter о чествовании памяти всех погибших в годы Второй мировой войны.

"Неугасаемая память о колоссальных жертвах Второй мировой, о тысячах полностью разрушенных городах и десятках тысяч сожженных сел предостерегает мир от опасности повторения этой ужасной катастрофы", - написал он.

Также премьер-министр Владимир Гройсман написал в Twitter, что вторая мировая война - страшная трагедия для всего мира.

"Погибли миллионы людей, были уничтожены тысячи городов и сел. В наших сердцах всегда будут жить боль и тоска по погибшим", - написал он.

Напомним, в Национальной полиции Украины заявили, что участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек.