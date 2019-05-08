В Україні відзначають День пам'яті і примирення

В Україні 8 травня відзначається День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна.

Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила 9 квітня 2015 року в рамках реалізації політики декомунізації. Тоді ж було ухвалено рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як відомо, 7 травня 1945 року був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01. З цієї нагоди цього дня в багатьох містах Європи та США були проведені велелюдні святкування. Однак, на вимогу Кремля, 8 травня 1945 року, о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським), у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини". По своїй суті він підтвердив аналогічний документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню - 8 травня в 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня в 1:01 за московським).

Дні пам’яті та примирення були проголошені рішенням 59-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 24 листопада 2004 року. В резолюції ООН пропонується державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам відзначати цей день, як День пам’яті усіх жертв Другої світової війни.

Президент України Петро Порошенко написав у Twitter про вшанування пам’яті усіх загиблих у роки Другої світової війни.

"Незгасна людська пам’ять про колосальні жертви Другої світової, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл вкотре застерігає світ від небезпеки повторення цієї жахливої катастрофи", - написав він.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав у Twitter, що друга світова війна - страшна трагедія для всього світу.

"Загинули мільйони людей, було знищено тисячі міст та сіл. У наших серцях завжди житимуть біль і туга за загиблими", - написав він.

Нагадаємо, у Національній поліції України заявили, що участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб.