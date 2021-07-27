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В Украине открыли регистрацию на специальную сессию для поступления в магистратуру

Автор: РБК-Украина

В Украине открыли регистрацию на специальную сессию для поступления в магистратуру. С 27 июля по 5 августа будет проходить регистрация для прохождения специально организованной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.

"С 27 июля по 5 августа будет проходить регистрация для прохождения специально организованной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Регистрацию осуществляет приемная комиссия одного из высших учебных заведений, в котором поступающий желает участвовать в конкурсном отборе", - говорится в сообщении

Отмечается, что для участников на сайте Украинского центра создана информационная страница - "Кабинет участника ЕПВЭ/ЕВЭ". Доступ к ней - по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

Поступающий будет считаться зарегистрированным после получения экзаменационного листа и уплаты средств за участие в тестировании. В этом году стоимость участия в специально организованной сессии ЕВЭ составляет 540 гривень.

Тестирование в рамках специально организованной сессии ЕВЭ состоится 11 сентября. Пункты тестирования будут создаваться во всех областных центрах (кроме г. Донецка и г. Луганска), а также в г. Северодонецк и г. Славянск.

Напомним, что 23 июля был последний день подачи документов на бакалавриат и магистратуру.

Также в МОН рассказали, сертификаты ВНО каких лет будут действительны для поступления-2021.

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УЦОКО