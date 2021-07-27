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В Україні відкрили реєстрацію на спеціальну сесію для вступу до магістратури

Автор: РБК-Україна

В Україні відкрили реєстрацію на спеціальну сесію для вступу до магістратури. З 27 липня по 5 серпня проходитиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (єве).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.

"З 27 липня по 5 серпня буде проходити реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (єве). Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з вищих навчальних закладів, в якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що для учасників на сайті Українського центру створена інформаційна сторінка - "кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ". Доступ до неї - за номером екзаменаційного листа та PIN-кодом, вказаним у ньому.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів за участь у тестуванні. Цього року вартість участі у спеціально організованій сесії єве становить 540 гривень.

Тестування в рамках спеціально організованої сесії єве відбудеться 11 вересня. Пункти тестування будуть створюватися у всіх обласних центрах (крім м.Донецька та м. Луганська), а також у м. Сєвєродонецьк та м. Слов'янськ.

Нагадаємо, що 23 липня був останній день подачі документів на бакалаврат і магістратуру.

Також у МОН розповіли, сертифікати ЗНО яких років будуть дійсні для вступу-2021.

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