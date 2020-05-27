Фото: В Украине открыли дело против вице-адмирала Черноморского флота РФ (sevastopol su)

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины

Против вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота РФ открыли дело о подстрекательстве украинских военнослужащих к совершению государственной измены. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Этот факт установили, когда вели расследование против этого командуюючого, но по другому делу - пособничестве ведение агрессивной войны против Украины.

Следствие установило, что в марте 2014 года в Севастополе он подстрекал украинских военных к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта. Он им угрожал расправой.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Напомним, в 2014 году в Крыму россиянами была осуществлена военная операция, которая положила начало аннексии Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что сотрудника спецслужбы РФ подозревают в подстрекательстве должностного лица Кабмина к госизмене.

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Автор: Анастасия Рокитна